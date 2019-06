Baterista sofre AVC em palco e continua a tocar I Vídeo

Alex Headen, de 28 anos, estava a tocar com os restantes membros da banda de tributo aos Korn, os Korn Again, no Rockstock Festival, em Manchester. O jovem sentiu uma dor bastante forte num dos ombros, seguida pela sensação de formigueiro no corpo e perda de visão no olho esquerdo. O incidente teve lugar no mês passado e o músico fez questão de não deixar os colegas nem os fãs desiludidos. Aliás, continuou a tocar até ao fim da música, isto é, quando colapsou em palco e foi transportado de emergência para o hospital.

Headen, que sofreu um AVC, contou ao Manchester Evening News que “não queria parar porque o concerto estava no início” acrescentando que julgou estar “com o nível de glicose reduzido ou a entrar em desidratação”. Somente sentindo força na mão direita, o artista ainda conseguiu beber alguns goles de água. “Pensei que bastaria terminar aquela canção para comer e beber rapidamente e continuar a aguentar-me” explicou Headen ao mesmo órgão de comunicação local.

A vítima do acidente vascular, que estava a dar um espetáculo em tributo à banda pioneira do género musical nu metal, perdeu a força para segurar nas baquetas e, quando caiu para cima da bateria, a audiência e os companheiros compreenderam a gravidade da situação.

“Não me lembro de quase nada se recordar os primeiros dias em que estive no hospital. Só sei que estava extremamente assustado” confessou Headen ao The Mirror, admitindo que, apesar de estar em recuperação, não deixa de dedicar tempo à sua paixão: “Toco a partir do sofá. A minha mão esquerda está bastante fraca mas consigo controlar os meus dedos e, mais ou menos, o meu pulso. Estou a reaprender alguns movimentos” disse o jovem natural de Liverpool.

O músico permaneceu no hospital durante uma semana e, após variados exames médicos, ainda não existem conclusões.