Benfica. Cádiz (ex-V. Setúbal) oficializado (com vídeo)

Avançado venezuelano de 23 anos assinou por cinco temporadas com os encarnados

O Benfica oficializou esta sexta-feira a contratação de Jhonder Cádiz, avançado venezuelano que atuou no Vitória de Setúbal na última temporada (35 jogos e dez golos, o melhor registo da carreira). O atacante de 23 anos, que chegou a Portugal em 2015 para representar o União da Madeira, passando ainda por Nacional e Moreirense, assinou até 2024 com as águias.

"É um sentimento muito forte. O Benfica é a melhor equipa de Portugal. Estou muito emocionado e quero dar tudo por esta camisola. Em termos individuais, desejo ter uma época semelhante à que tive no Vitória de Setúbal e marcar ainda mais golos; em termos coletivos, continuar com vitórias e conquistas, que é o que os adeptos mais querem", frisou o novo reforço encarnado em declarações ao canal do clube.

Em sentido contrário estão André Ferreira e Anthony Carter, que deixam o clube a título definitivo. O guarda-redes português de 23 anos, que representava o Benfica desde os 16, assinou por quatro temporadas com o Santa Clara, depois de empréstimos a Leixões e Aves. Já o avançado australiano, de 24 anos, assinou por duas épocas (mais uma de opção) com o secundário Académico de Viseu, depois de ano e meio ligado às águias (seis meses na equipa B e toda a temporada passada nos sub-23).