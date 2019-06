Google, eis o nome dado a um bebé indonésio porque os pais querem que seja “útil”

Ella Karin, de 27 anos, e Andi Cahya Saputra, de 31, tiveram o segundo filho em novembro do ano passado. Quando começaram a refletir acerca do nome que dariam ao menino, pensaram em vários como Windows, iPhone, Microsoft, iOS e, até Albar Dirgantara Putra. Contudo, Google, o nome do famoso motor de busca, conquistou os seus corações. O motivo? Esperam que a criança seja tão útil quanto a sua homónima.

De acordo com o progenitor, citado pelo Asia Wire, tiveram esta ideia aos sete meses de gestação. Sabiam que a criança tinha de ter um nome relacionado com tecnologia e sem apelido “para que a essência se mantivesse”. Admitem que demoraram a habituar-se à novidade, que consideram ser algo “bizarra”. Aliás, os órgãos de comunicação local, de Bekasi, avançaram mesmo que quando Google tinha apenas algumas semanas de vida, Karin dizia que o seu nome era “bebé rapaz”.

“Espero que ele ajude muitas pessoas” avançou também Saputra, corroborando a opinião da companheira que, por sua vez, imagina que Google será um “líder”.