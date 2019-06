Santana Lopes desafia eleitores a ‘levantarem-se do sofá’

O líder do Aliança vai recolher contributos para o programa eleitoral durante dois meses com o lema ‘levanta-te do sofá’. E aproveita balanço da saída do PSD para criticar Rui Rio.

Santana Lopes ainda está a recuperar do grave acidente de viação que sofreu durante a campanha eleitoral para as europeias, mas acedeu ao pedido do SOL de posar para a fotografia na moto em que, até ao despiste na A1, gostava de se deslocar em Lisboa e arredores. O líder do Aliança ainda não está totalmente recuperado, apesar de já estar há um mês a cumprir um rigoroso plano de tratamento de fisioterapia.

Apesar de tudo, Pedro Santana Lopes diz que está pronto para voltar à estrada e relançar a campanha do Aliança para as eleições legislativas de outubro.

Santana aposta em oito semanas temáticas, ao jeito das antigas presidências abertas de Mário Soares. E já tem calendário e um lema: «Levanta-te do sofá». O mote da iniciativa foi pensado para quem se abstém e porque para «a grande maioria [dos portugueses], a política é uma quinta dimensão, distante e pouco confiável». O arranque da iniciativa será já na segunda-feira, dia 1 de julho (até dia 5), com o ambiente na agenda e as alterações climáticas, tendo como chapéu para o debate, o combate a um estado poluído. Segue-se a semana da Saúde (8 a 12 de julho), sendo que a Aliança tem defendido um maior investimento do Serviço Nacional de Saúde, mas também seguros de saúde generalizados e uma ADSE – subsistema de Saúde da Função Pública – alargada (CDS tem proposta similar).

O combate à pobreza, à exclusão, às desigualdades e as propostas para habitação serão os temas da terceira semana (15 a 19 de julho), sendo que este capítulo é uma das causas principais do programa eleitoral. Aqui, o roteiro do Aliança é anunciado como o combate a um Estado (indiferente). Entre os dias 22 e 26 de julho, o partido irá levar à discussão a coesão territorial e a demografia (combater um Estado árido), reservando -se os últimos dias de julho e os primeiros de Agosto (29 de julho a 2 de Agosto) para outra das bandeiras dos aliados: o crescimento económico, produtividade e fiscalidade. Neste ponto, o Aliança chama-lhe o combate a um «Estado poucochinho».Combater o «Estado empenado», é o tema que se segue virado para o debate sobre a mobilidade, transportes e infraestruturas entre os dias 19 e 23 de Agosto. A Educação (combater o Estado mal educado) ocupará agenda entre os dias 26 a 30 de agosto, e finalmente, o debate sobre «melhor Estado», ou como combater a corrupção (2 a 6 de setembro).

O Aliança promete andar na estrada com uma carrinha personalizada (o guião do roteiro tem uma imagem de uma carrinha ‘pão de forma’) para recolher contributos e colocá-los nas redes sociais para discussão.

Entretanto, Santana fez ontem um balanço da sua decisão de abandonar o PSD (foi há um ano que anunciou a saída em entrevista à Visão).

Num vídeo de 5 minutos em que atira as farpas todas ao caminho que Rui Rio decidiu trilhar para o PPD-PSD, Santana não mostra arrependimento pela decisão tomada. Muito pelo contrário, conclui que, se não o tivesse concretizado há um ano, tê-lo-ia feito mais tarde ou mesmo agora. E não poupa os sociais-democratas, por aceitarem substituir o PCP e o BE. «O PSD em vez de construir uma alternativa dispõe-se a dar a mão a António Costa», criticou Santana.