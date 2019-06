Testemunhas de Jeová ‘fecham’ Benfica

O início do Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová, que decorre durante este fim de semana em Lisboa, no Estádio da Luz, teve impacto no trânsito da capital logo no primeiro dia.

Na manhã de sexta-feira, eram visíveis as longas filas de trânsito na Segunda Circular devido à chegada dos fiéis ao local para assistir ao evento. No total, estiveram na Luz perto de 60 mil pessoas, oriundas de 200 países. O evento conta ainda com 5300 delegados, de 46 nacionalidades diferentes. O encontro mundial, que tem lotação esgotada, só terminará no domingo.

Um aviso da PSP, partilhado ontem no Facebook, alertava para a possibilidade de constrangimentos no trânsito, com maior incidência na Avenida Lusíada e no acesso à Avenida Machado Santos. Dados os problemas causados pelo aumento do fluxo rodoviário, o SOL sabe que chegou mesmo a estar em cima da mesa o fecho da Avenida Lusíada.

A PSP informava ainda que os períodos de maior congestionamento de trânsito serão «entre as 6h30 e as 10h e as 15h e as 19h» – o que se justifica com a chegada e partida de centenas de autocarros e carrinhas que transportam as Testemunhas de Jeová. A PSP garantia ainda que durante estes dias estará montado um dispositivo de segurança, proporcional à dimensão do evento, de forma a garantir que a circulação no local seja feita com «os menores condicionamentos possíveis».