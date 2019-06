“O Flamengo é mais falado em Portugal do que Benfica, Sporting e FC Porto”

Treinador português fez o primeiro jogo como treinador do Flamengo.

A equipa treinada por Jorge Jesus, os brasileiros do Flamengo, fizeram o primeiro jogo com o treinador português no comando da equipa e venceram por 3-1.

No final do encontro Jorge Jesus falou sobre a atenção que os portugueses dão ao campeonato brasileiro.

“Para além do treino, hoje quisemos fazer uma festa no coração do Flamengo, que é a Gávea. Não sei se sabem, mas este jogo foi transmitido por duas televisões portuguesas. Neste momento, Flamengo é mais falado que o Benfica, o Sporting e o FC Porto”, disse Jorge Jesus.

Sobre o jogo particular em que o Flamengo venceu o Madureira por 3-1, o técnico português diz ter gostado do que viu, mas alerta que ainda há um grande caminho a percorrer.

“Temos alguns jogadores nas seleções que vão reforçar o plantel. Este foi um teste com uma equipa acessível. Perdemos ritmo na intensidade com as mudanças, mas foi positivo. Agora vamos analisar melhor durante a semana”.