Polícia salva criança que tinha sido “acorrentada como um cão” pelo pai

Uma criança de apenas seis anos foi encontrada pela polícia ucraniana acorrentada a uma porta pelo pai. As autoridades descobriram a criança numa casa na cidade de Luhansk.

O pai da criança, com 36 anos de idade, foi preso pelas autoridades e admitiu que batia no filho “com um fim educativo”, avança o The Mirror. Também a madrasta, de 27 anos, foi detida e os dois vão responder por crimes de abuso infantil e tortura.

Segundo a polícia ucraniana foi a própria criança que fez a denúncia ao comentar com os amigos, que mais tarde contaram aos pais e estes entraram em contacto com as autoridades para reportar o sucedido.