Trump é o primeiro Presidente dos EUA a pôr o pé na Coreia do Norte

Donald Trump tornou-se no primeiro Presidente dos Estados Unidos a pisar solo norte-coreano, depois de ter cumprimentado o líder norte-coreano, Kim Jong-un, este domingo.

"É um grande dia para o mundo", disse o chefe de estado norte-americano logo cumprimentar Kim Jong-un, cerca das 15h50 horas locais (7h50 horas em Portugal continental).

Este encontro entre os dois líderes é já o terceiro da história, após a cimeira de Singapura em junho de 2018 e a reunião de Hanoi em fevereiro passado.

Kim Jong-un afirmou que espera "ultrapassar as barreiras" graças às ligações com Donald Trump. Por outro lado, o rendez-vous com Trump, embora importante e simbólico, não será suficiente para resolver a questão do potencial nuclear da Coreia do Norte.

Sublinhe-se que o encontro ocorreu no mesmo local onde foi assinado o armistício entre as duas coreias em 1953. Para Trump, a escolha significa o desejo de “pôr termo a um passado infeliz e tentar criar um novo futuro".

O Presidente dos EUA anunciou ainda que vai convidar o líder norte-coreano, Kim Jong-un, a visitar Washington. "Vou convidá-lo agora mesmo à Casa Branca".