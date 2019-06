Futebolista suíça desaparecida desde sábado

A capitã da equipa suíça de futebol feminino Young Boys Florijana Ismaili entrou na água, no sábado, no lago de Como, em Itália, e não é vista desde então.

A informação foi revelada este domingo pelo clube de Berna. "Ela saltou para a água e jamais voltou à superfície", lê-se no comunicado do Young Boys, que está em contacto com a família da atleta.

A polícia está a levar a cabo buscas."Estamos muito preocupados, mas não perdemos a esperança que tudo terminará bem", adiantou ainda o clube.

Florijana Ismaili conseguiu a primeira internacionalização em 2014, atualmente conta com 33. A atleta veste a camisola dos Young Boys desde 2011.