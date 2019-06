Vídeo que mostra cara de Lagarde a ouvir Ivanka Trump torna-se viral

A filha de Donald Trump está com o Presidente francês, o Presidente Canadiano, a primeira-ministra britânica e a líder do FMI, que falam entre si, e decide intervir na conversa, durante o encontro do G20 no Japão.

Mas não foram as suas palavras que fizeram destaque. É a reação de Lagarde que já se tornou viral.

O momento da intervenção de Ivanka Trump na conversa de Emmanuel Macron, Theresa May, Justin Trudeau, enquanto a líder do FMI abana a cara e lança olhares, foi captado e partilhado pelos serviços multimédia do Palácio do Eliseu.

A reação de Christine Lagarde está a ser interpretada como sendo de escárnio e de desaprovação.