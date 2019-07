Homem esfaqueado após discussão sobre estacionamento em Beja

Ricardo Grazina, de 30 anos, foi esfaqueado com uma faca, de 5,5 centímetros de lâmina, por um homem de 64 durante uma discussão acesa devido a um lugar de estacionamento. O crime ocorreu na madrugada de domingo, na rua da Liberdade, em Beja. Segundo uma testemunha do incidente, citada pelo jornal Correio da Manhã, o agressor tem “problemas psicológicos crónicos” e estava “visivelmente transtornado ou com álcool".

Subitamente atirou as chaves do carro contra a viatura em que se encontrava a vítima com um amigo, sendo que um dos jovens perguntou ao agressor o motivo daquela reação e, sem responder, o homem pontapeou a viatura da vítima. Grazina tentou acalmar o criminoso e, quando se apercebeu, estava a ser esfaqueado no pescoço. "As pessoas que estavam a passar na rua não se importaram com o que estava a acontecer. Se não fosse eu a ajudar o Ricardo, ele hoje não estava cá para contar a história", explicou a mesma fonte.

O amigo de Grazina tirou a faca ao homem e chamou as autoridades que remeteram o processo ao Ministério Público. O agressor foi constituído arguido mas está com o termo de identidade e residência a aguardar progressos na investigação. A vítima foi transportada para o hospital de Beja, levou pontos e já recebeu alta hospitalar.