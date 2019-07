Bebé Matilde já angariou 1 milhão e 294 mil euros

Para dar a conhecer a história da filha, os pais de Matilde criaram uma página no Facebook intitulada ‘Matilde, uma bebé especial’, que em apenas 18 dias conseguiu mais de 171 mil gostos.

A bebé Matilde que foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal - tipo 1 – já conseguiu angariar 1 milhão e 294 mil euros, graças à corrente de solideriadade criada pela população.

Para dar a conhecer a história da filha, os pais de Matilde criaram uma página no Facebook intitulada ‘Matilde, uma bebé especial’, que em apenas 18 dias conseguiu mais de 171 mil gostos.

"Já conseguimos 1 milhão e 294 mil euros, estamos cada vez mais próximos e tudo graças à enorme corrente que vocês criaram ao caminharem junto connosco nesta luta. Os vossos corações são do tamanho do mundo, o carinho e apoio não se conseguem medir... Somos mais de 178 mil" agradeceram os pais da bebé de dois meses no Facebook.