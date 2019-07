Despiste de autocarro de reformados causa a morte de 13 pessoas na Argentina

A visibilidade baixa por consequência de uma intensa neblina foi o que perturbou a condução do motorista e originou o acidente, segundo testemunhas.

Um despiste de um autocarro esta manhã causou a morte de 13 pessoas e, pelo menos, 40 feridos, na cidade de La Madrid, no norte da Argentina, segundo a agência Associated Press.

O autocarro transportava um grupo de reformados desde Mendoza com destino às Termas de Rio Hondo, na província de Santiago del Estero, de acordo com a imprensa local. A visibilidade baixa por consequência de uma intensa neblina foi o que perturbou a condução do motorista e originou o acidente, segundo testemunhas.

Mais de 30 ambulâncias e quatro corporações de bombeiros estiveram no local vindas de diferentes pontos da província para ajudar as vítimas.