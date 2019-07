Fotografia de ave a alimentar cria com beata está a ser partilhada por todo o mundo

A autora da fotografia, Karen Masson, utilizou as imagens para ilustrar um pedido: “Se fuma, por favor, não deixe as suas beatas para trás“, escreveu.

As imagens de uma ave corta-água a alimentar a sua cria com uma beata numa praia da Florida, nos Estados Unidos, tem vindo a gerar polémica nas redes sociais. A autora da fotografia, Karen Masson, utilizou as imagens para ilustrar um pedido: "Se fuma, por favor, não deixe as suas beatas para trás", escreveu na publicação de 24 de junho.

“Egoístas”, “as pessoas são horríveis” e "falta de noção” foram alguns dos comentários negativos deixados na fotografia. Já a atitude de Masson foi elogiada por centenas de pessoas, visto a fotografia já ter alcançado mais de 600 partilhas no Facebook e ter sido utilizada por diversos órgãos de comunicação social.

Os filtros das beatas contêm um plástico que não se degrada completamente, o que faz com que dificilmente sejam eliminados dos oceanos. Até os filtros começarem a degradar-se, libertam todos os poluentes que absorvem do fumo no mar, incluindo substâncias como nicotina, arsénio e chumbo.