Abel Ferreira deixa Sporting de Braga depois de pedido "irrecusável para todas as partes" | VÍDEO

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira foi esta segunda-feira oficializado como novo treinador do PAOK. O homem deixou uma mensagem aos adeptos e sócios do clube através de um vídeo publicado na página oficial de Facebook do clube.

O novo treinador do clube grego afirma que a sua saída do clube aconteceu "muito rápido" e explica que "em dois dias tudo se precipitou". Abel Ferreira apelida o convite do PAOK de "irrecusável para todas as partes" mas admite que a sua saída "não foi fácil para ninguém".

"A palavra com que tenho de carimbar tudo o que se passou, é gratidão enorme por este clube, estes adeptos e por toda a estrutura do futebol, em especial ao nosso presidente e aos nossos jogadores, já que sem eles nada era possível. Não há bons treinadores sem bons jogadores. Foram eles que fizeram de mim, juntamente com a nossa ideia de jogo, um treinador competente, ambicioso, que quer aprender a cada dia que passa" disse.

"A grande mensagem que sai do meu coração, com toda a humildade é gratidão por tudo o que vivemos durante estes anos todos. Como disse, a gratidão é a memória do coração», acrescentou.

Abel Ferreira comprometeu-se com o PAOK por três temporadas.