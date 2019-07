Jovem transexual de 17 anos atacado em Coimbra

Infelizmente fui ataquado por uns homofobicos💔 Neste momento não tenho palavras paras isto Nunca pensei que a sociadade fosse assim cruel 💔 Apenas eu sou transexual apenas deixe me ser feliz 💔😔 Apenas eu estava sozinho não me conseguia defender contra 3 homens Apenas vejam o que está sociedade fez #lgbt #Pride

