Nem Rod Stewart resiste a tirar uma ‘marselfie’

Marcelo posa para fotografia com Rod Stewart nos bastidores do concerto

O Presidente da República assistiu ao concerto do músico britânico em Lisboa, esta segunda-feira à noite no Altice Arena.

Depois do concerto Marcelo Rebelo de Sousa foi aos bastidores onde posou para uma fotografia com Rod Stewart.

A imagem foi depois partilhada no Twitter pela promotora do evento Everything is New.

Hoje foi uma noite mágica. Rod Stewart deu um espetáculo inesquecível com casa cheia e uma energia que certamente ninguém vai esquecer. O público foi absolutamente maravilhoso e hoje terminamos o dia de coração cheio. Obrigado Sir Rod Stewart ❤️ pic.twitter.com/g3AaZ9mSvs — Everything Is New 🎧 (@everythingisnew) July 1, 2019

Rod Stewart antes do concerto esteve no Estádio do Jamor onde assistiu a um treino do Beleneneses.