Membros do Partido do Brexit viram costas enquanto hino da UE é tocado I Vídeo

Os eurodeputados que fazem parte do partido do Brexit, liderado por Nigel Farage, viraram costas enquanto o Hino da Alegria era tocado em Bruxelas, na manhã desta terça-feira. No decorrer da cerimónia de abertura da nova legislatura, os ‘Brexiteers’ não foram os únicos a protestar: os Liberais Democratas juntaram-se ao usar t-shirts com a mensagem ‘Bollocks to Brexit’ (em português, o equivalente a O Brexit Não Tem Sentido).

De acordo com Richard Corbett, membro do Partido Trabalhista, citado pelo The Independent, “eles [eurodeputados do partido do Brexit] acham-se inteligentes por virarem costas na sessão de abertura mas parecem patéticos e não impressionam ninguém”. Por outro lado, Farage emitiu um ultimato a Boris Johnson e Jeremy Hunt: “Não acredito numa única palavra que dizem mas deixo-lhes um aviso: se não oficializarem o Brexit até 31 de outubro, estão tramados e vai haver uma revolução turquesa [referente à cor do partido euro-céptico]”.

A sessão foi marcada por diversas intervenções: os catalães mostraram fotos de prisioneiros políticos separatistas que estão impedidos de se sentar no parlamento europeu, enquanto os políticos de esquerda denunciaram a criminalização da busca e salvamento de migrantes no Mediterrâneo.

Sublinhe-se que o presidente de uma das três principais instituições da UE deve ser eleito até quarta-feira e os eurodeputados tentam desesperadamente chegar a um acordo.