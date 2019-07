Sustentabilidade ambiental. Auchan venderá sacos de poliéster em alternativa aos de plástico

A empresa Auchan, dona da rede de supermercados Jumbo, está a trabalhar no sentido de abandonar o plástico. Deste modo, disponibilizará aos seus clientes sacos de poliéster simples, resistentes, recicláveis e laváveis na máquina a 30 graus. De acordo com a rádio francesa RTL, os sacos, intitulados de “superbag”, têm o objetivo de modificar o comportamento do consumidor e promover a compra de sacos de utilização única.

Dando mais um passo no rumo da proteção ambiental, a Auchan venderá estes sacos que têm o formato semelhante ao de uma rede “para deixar os alimentos respirar” e que podem também ser usados “para guardar os alimentos dentro do frigorífico ou para os transportar dentro de uma bolsa maior”, como se pode ler num comunicado a que o SOL teve acesso. Segundo o Le Républicain Lorrain, regional francês de Metz, os sacos suportam o peso de 4kg e outras lojas como o Aldi, o Cactus ou a La Provençale pretendem aderir à medida.

Em território português, os sacos estarão à venda na secção de frutas e legumes num conjunto de três unidades com um custo de 2,45 euros. Os clientes poderão colocar quatro tipos de produtos distintos em cada saco desde que pesem separadamente os artigos e colem as referências diferentes no mesmo. Atualmente, a solução está somente implementada na loja de Cascais, sendo este um projeto-piloto.