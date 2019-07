Ex-jogador do Sporting enviou mensagem no dia em que o Sporting completou 113 anos de existência.

O ex-avançado brasileiro, que representou o Sporting entre 2003 e 2011, não se esqueceu do aniversário do clube e enviou uma mensagem através do Instagram.

"Parabéns leão, 113 anos de glórias e tradição. Gratidão eterna", escrevei Liedson naquela rede social.