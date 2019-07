Airbnb defende distinção entre profissionais e quem partilha quartos

De acordo com a empresa, os quartos alugados na residência principal não devem ser contados como unidades que determinam o limite para considerar uma área de contenção.

A plataforma Airbnb considera que a proposta de projeto do Regulamento Municipal do Alojamento Local de Lisboa, que estabelece áreas de contenção absoluta e relativa, não distingue os profissionais de quem partilha quartos, prejudicando as famílias locais.

De acordo com a empresa, os quartos alugados na residência principal não devem ser contados como unidades que determinam o limite para considerar uma área de contenção. “Os quartos são residências principais nestas unidades e, por isso, não há substituição de população nem um problema de ausência de autenticidade. Não podemos comparar uma atividade de partilha de casa com a atividade de investidores que têm o alojamento local como principal atividade profissional ou de fonte de rendimento”, salienta.

Face a esta falta de diferenciação, segundo a plataforma, todos os que partilham casa registaram a sua unidade de alojamento local nas mesmas modalidades de um investidor. A Airbnb lembra que o turismo é um setor chave para Lisboa e Portugal, contribuindo para o crescimento económico e, em particular, das empresas locais.

De acordo com o documento, são consideradas áreas de contenção absoluta “as zonas turísticas homogéneas que apresentem um rácio entre estabelecimentos de alojamento local e número de fogos de habitação permanente que seja superior a 20%”. E há zonas, como Bairro Alto, Madragoa, Castelo, Alfama e Mouraria, onde não é possível registar novos estabelecimentos de alojamento local desde novembro, farão parte das áreas de contenção absoluta, enquanto o bairro da Graça e a Colina de Santana integram as áreas de contenção relativa, passando a ter o registo de alojamento local limitado.

Nas áreas de contenção absoluta “não são admissíveis novos registos de estabelecimentos de alojamento local”, exceto “quando digam respeito a operações de reabilitação de edifícios em ruínas ou reabilitação integral de edifícios devolutos”.

Ainda esta segunda-feira, a plataforma revelou que, no ano passado, gerou mais de 2000 milhões de euros de impacto económico direto em Portugal. A nível global, o valor ascende aos 86 mil milhões de euros.

Na lista dos países onde a Airbnb teve mais impacto, Portugal surge na 10ª posição. A tabela é encabeçada pelos EUA, França e Espanha.