Medina gasta 20 mil euros em móveis de design para sala da Câmara

A Câmara Municipal de Lisboa, presidida por Fernando Medina, estabeleceu um contrato por ajuste direto com Gonçalo Nuno Travado Brilhante, na qualidade de representante legal da Recentforms Unipessoal Lda, para a execução de uma mesa, um sofá e duas poltronas ao estilo do designer português Daciano Costa, que morreu em 2005. O valor do contrato é de cerca de 20 mil euros.

Os novos móveis servirão para equipar uma sala de vereadores nos Paços do Concelho, destinada a audiências institucionais e à representação junto de entidades nacionais e internacionais.

O contrato só foi divulgado no dia 25 de junho no portal Base, onde estão elencadas as contratações públicas, mas a data de celebração indicada é de 17 de abril.

Além da execução de novos móveis, a empresa Recentforms Unipessoal terá ainda de restaurar algumas peças do designer Daciano Costa.