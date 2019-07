Oito detidos por tráfico em Sobral de Monte Agraço e Arruda dos Vinhos

Sete homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 18 e os 37 anos, foram detidos pelos crimes de posse e tráfico de estupefacientes. A informação é avançada pela GNR, no seu site oficial, que especificou também que foram elaborados “35 autos de contraordenação por consumo de estupefacientes e quatro autos de contraordenação por infrações rodoviárias, nomeadamente por falta de seguro obrigatório, de inspeção periódica obrigatória e por condução sob o efeito do álcool”.

Os indivíduos foram detidos no decorrer de duas ações de fiscalização rodoviária que tiveram lugar na sexta-feira e no sábado passados nos concelhos de Sobral Monte Agraço e de Arruda dos Vinhos.

Foram apreendidas 250 doses de cannabis, 142 doses de ecstasy, 32 doses de cocaína e oito doses de folhas de cannabis. Os alegados criminosos estão sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

A operação foi liderada pelo Comando Territorial de Lisboa e contou com o apoio do Destacamento de Intervenção de Lisboa, do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção e de 41 operacionais.