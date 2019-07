Parlamento vai avançar com queixa-crime contra Berardo

Comissão parlamentar de inquérito à Caixa exige que lhe sejam cedidos os documentos pedidos. Associação Coleção Berardo diz não ser cliente da CGD.

A comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos vai avançar com uma queixa-crime contra a Fundação Joe Berardo. Os deputados acusam o empresário de não entregar documentos considerados essenciais, no âmbito da análise dos empréstimos feitos junto do banco do Estado.

“São documentos importantes, relevantes para perceber uma coisa muito simples: porque é que a Caixa Geral de Depósitos não conseguiu executar, até à data, garantias que foram dadas para um empréstimo que foi concedido por este banco público”, explicou Luís Leite Ramos, presidente da comissão, à Renascença.

O deputado sublinhou que a comissão pediu “ao longo destas últimas semanas, vários documentos. Uma parte foi enviada, mas a parte do nosso ponto de vista mais substancial e mais relevante não chegou à comissão com o argumento de que a associação não era cliente da Caixa Geral de Depósitos”.

Face à não entrega, a comissão “vai participar, via Assembleia da República, ao Ministério Público a desobediência que tem sido repetidamente cometida pela associação Coleção Berardo”, anunciou Luís leite Ramos.