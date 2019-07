Operação Nortada. Presidente do PSD Açores constituído arguido

A investigação ao autarca teve início depois de ter sido descoberto pelo PS local um contrato entre Alexandre Gaudêncio e um cantor, com um valor acordado muito acima do normal.

O presidente do PSD Açores e da Câmara Municipal da Ribeira Grande, na ilha de S. Miguel, Alexandre Gaudêncio foi constituído arguido esta terça-feira, depois de a PJ ter realizado buscas no município, incluindo no gabinete do presidente.

Em causa estão suspeitas de crimes cometidos no exercício das funções de autarca, como peculato de uso, prevaricação, falsificação de documentos e abuso de poder em que foram intervenientes a Câmara Municipal e diversas entidades privadas.

A investigação ao autarca teve início depois de ter sido descoberto pelo PS local um contrato entre Alexandre Gaudêncio e um cantor, com um valor acordado muito acima do normal.

Gaudêncio, 36 anos, foi eleito presidente do PSD Açores em setembro do ano passado e está à frente do município da Ribeira Grande desde 2013.