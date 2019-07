Metro de Lisboa promove visita guiada a estações históricas

O Metro de Lisboa, em parceria com a Fábrica Viúva Lamego, está a promover uma visita guiada na próxima quarta-feira, dia 3 de julho, às 14h30. O evento vai realizar-se no âmbito da celebração dos 70 anos da assinatura do contrato de concessão do transporte coletivo lisboeta.

A visita visa dar a conhecer “projeto cultural e artístico” das estações, explicando a história que os azulejos utilizados para decoração contam. Começando o itinerário na linha vermelha em S. Sebastião, “segue para a estação S. Sebastião da linha Azul, estação Baixa/Chiado e Intendente, terminando na loja da Viúva Lamego, onde os participantes terão a oportunidade de conhecer a loja, saber mais sobre a história da marca e o processo de produção dos azulejos”, explica a nota enviada pelo Metro de Lisboa à imprensa.

A duração prevista da visita é de duas horas e só há 15 vagas para participantes.