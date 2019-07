Quem são os portugueses mais ricos?

18 milionários construíram fortuna a partir do zero

A revista Forbes publica quarta-feira a lista dos 50 portugueses mais ricos. Esta é já a segunda edição da publicação do ranking dos milionários nacionais, que juntos agregam uma fortuna de 24 mil milhões de euros, cerca de 12% do PIB.

A maioria dos nomes que constam na lista nasceu já com fortuna, segundo a revista quase dois terços tornaram-se milionários após terem herdado o dinheiro. Apenas 18 construíram fortuna a partir do zero.

A lista de 2019 é composta por 36 homens e 14 mulheres, que são donos de fortunas líquidas acima dos 190 milhões de euros, adianta a Forbes, que deu hoje a conhecer o top 10 do ranking.

Maria Fernanda Amorim & família

Fortuna: 4173 milhões de euros

Galp, Corticeira Amorim, Tom Ford e imobiliário

Alexandre Soares dos Santos & família

Fortuna: 3554 milhões de euros

Jerónimo Martins e Walk’in Clinics

Vítor da Silva Ribeiro & família

Fortuna: 1192 milhões de euros

Alves Ribeiro Construção, Banco Invest e Mundicenter

José Neves

Fortuna: 1010 milhões de euros

Farfetch

Dionísio Pestana

Fortuna: 681 milhões de euros

Grupo Pestana

Maria Isabel Martins dos Santos

Fortuna: 574 milhões de euros

Jerónimo Martins

Fernando Figueiredo dos Santos

Fortuna: 529 milhões de euros

Jerónimo Martins

Luís Amaral

Fortuna: 527 milhões de euros

Eurocash e Stock Spirits

Luís Vicente

Fortuna: 525 milhões de euros

Grupo Luís Vicente e Refriango

Luís Portela & família

Fortuna: 502 milhões de euros

Bial