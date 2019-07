Altran investe 12 milhões em Portugal

Serão criados mais de 260 postos de trabalho, com foco nas zonas do interior.

A Altran, multinacional francesa, assinou esta terça-feira, um contrato de investimento com o Governo português, através da AICEP, por 12 milhões de euros, o que permitirá a criação de 260 novos postos de trabalho, dos quais 200 altamente qualificados, principalmente nos seus Global Engeneeiring Centers.

Destinado à criação de novos empregos diretos e qualificados no Fundão e em Vila Nova de Gaia, o novo investimento faz parte da expansão do Global Engineering Center da Altran e irá permitir o desenvolvimento de projetos inovadores em todo o mundo nas áreas de Intelligent Coding (aplicação da tecnologia de Inteligência Artificial aos processos associados aos serviços de engenharia de software) e Connected Things (Desenvolvimento de soluções de integração de sistemas inteligentes direcionados a sectores de relevância, como o Automotive, Medical Devices e Connected White Goods).

“O novo investimento da Altran está alinhado com a aposta na qualidade da engenharia, ciência dos computadores que Portugal tem vindo a concretizar. Todos nos devemos congratular com a confiança que investidores nacionais e estrangeiros têm depositado no nosso sistema científico e tecnológico e na qualificação e na qualidade das nossas pessoas", referiu Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto e da Economia.

Já Célia Reis, CEO da Altran Portugal, garante que os Global Engeneeiring Center no Fundão e Vila Nova de Gaia “irão representar um Centro de Produção Europeu especializado com mais de 1.200 engenheiros, até 2021, entregando projetos de valor acrescentado para mais de 10 países em todo o mundo, com foco na França, Alemanha, Reino Unido e EUA, em segmentos-chave, como Automotive e MedTech.”