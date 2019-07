Quatro agentes da PSP apedrejados no bairro da Cova da Moura

Quatro agentes da PSP foram atacados com pedras no bairro da Cova da Moura, esta terça-feira, no decorrer de uma ação de patrulhamento, segundo declarações de fonte policial à agência Lusa.

Os agentes tinham-se dirigido ao local para efetuarem o reboque de duas motas, que suspeitavam terem sido roubadas. Enquanto aguardavam pela viatura reboque, “foram apedrejados por uma série de populares, ao longe”, refere fonte policial.

Apesar de não haver registo de nenhum ferido, o carro patrulha ficou danificado com o ataque dos moradores. O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse desconhecer o incidente.