Empregado da Brasileira em Lisboa ataca colega com navalha em plena rua Garrett

Funcionário mais velho esfaqueou colega mais novo no abdómen perante dezenas de turistas no Chiado

A Brasileira, um dos mais emblemáticos – e turísticos – cafés da capital, foi palco de um momento insólito, esta segunda-feira, quando dois funcionários do estabelecimento no Chiado entraram em conflito, tendo um deles cortado o outro com uma navalha.

O empregado mais velho, de 55 anos, fez um golpe no colega, de 36 anos, que foi levado para o hospital de São José, onde foi operado de urgência, segundo o Correio da Manhã.

Mais tarde, o agressor entregou-se às autoridades na esquadra da PSP de Benfica, tendo já sido presente a tribunal, estando sujeito a apresentações diárias como medida de coação.

Fonte policial adiantou que a discussão começou no período laboral, mas foi depois de ambos terem saído de serviço – por volta das 20h - que começaram as agressões em plena rua Garrett,

Dezenas de turistas assistiram a tudo, e pelo menos uma destas testemunhas filmou a violenta discussão, tendo disponibilizado à polícia o vídeo, no qual é possível ver-se a agressão com a arma branca.

"O suspeito acabou por desferir um enérgico golpe no abdómen da vítima com uma navalha que trazia oculta", confirmou a PSP ao mesmo jornal. A vítima ficou inconsciente no chão, enquanto o agressor fugiu, embora mais tarde se tenha ido apresentar na esquadra, admitindo o golpe.

O homem mais novo foi sujeito a uma cirurgia de urgência devido à facada no abdómen, mas já se encontra fora de perigo.