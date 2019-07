Grupo responsável pelo rapto de estudante angolano desmantelado pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional Contra – Terrorismo (UNCT), desencadeou, esta terça-feira, uma operação com vista ao desmantelamento do grupo criminoso suspeito de ter raptado um estudante universitário angolano no passado mês de maio na zona da Grande Lisboa.

Segundo a PJ a vítima foi raptada durante a madrugada “em contornos de grande violência, tendo sido mantida em cativeiro durante várias horas, torturada, agredida e ameaçada, com o objetivo de lhe ser extorquida quantia em dinheiro”.

No decorrer da diligências foram detidos quatro homens, com idades entre os 25 e os 33 anos e foram ainda apreendidos “relevantes elementos de prova”.

Os detidos serão, ainda no dia de hoje, presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, para primeiro interrogatório judicial e a aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.