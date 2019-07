“Pode ser uma amiga da tua mãe disfarçada”: Gordon Ramsay pede a filho que não fale com ‘estranhos’ nas redes sociais

"Acho que não há motivo para preocupação porque me ensinaste bem relativamente a amigos verdadeiros e falsos, como lidar com o mundo virtual” assegurou Jack.

Gordon Ramsay é um dos chefes de cozinha mais conhecidos mundialmente. Aos 52 anos, a também personalidade televisiva tornou-se um ícone pelo seu talento mas igualmente por não ter papas na língua. Assim, preocupado com um dos cinco filhos, Jack de 19 anos, decidiu aconselhá-lo a não falar com estranhos nas redes sociais.

Questionando o estudante da Universidade de Exeter acerca dos seus hábitos online, a estrela do Hell’s Kitchen e do Kitchen Nightmares refletiu sobre eventuais consequências do contacto mantido com desconhecidos. À GQ - revista mensal, dedicada ao público masculino, da Condé Nast Inc. - Ramsay disse: “Odeio a palavra fãs, eles não são fãs, são apenas estranhos” e admitiu que, quando confrontou Jack, o mesmo assegurou: “Se as pessoas me enviam uma mensagem primeiro... Acho que não há motivo para preocupação porque me ensinaste bem relativamente a amigos verdadeiros e falsos, como lidar com o mundo virtual”.

Contudo, o empreendedor quis esclarecer a questão e percebeu que o jovem, por vezes, conversa com raparigas: “depende de quem são” avançou Jack, perguntando ao pai o que faria se tivesse a sua idade e uma “miúda atraente” lhe enviasse uma mensagem no Instagram. Mas com dúvidas, Ramsay rematou: “Pode ser uma amiga da tua mãe disfarçada”.

Recorde-se que Ramsay e a mulher, Tana, casados há 23 anos, deram as boas-vindas ao quinto filho em abril. Oscar juntou-se a Megan, de 21 anos, Jack e Holly, de 19 e Matilda, de 17.