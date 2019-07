Cláudia Vieira responde a comentário de Pedro Teixeira

A atriz Cláudia Vieira e Pedro Teixeira estiveram nove anos juntos e separaram-se no início de 2014. Da relação de quase uma década nasceu a primeira filha. Recentemente a atriz anunciou que está novamente grávida.

Após a atriz anunciar no Instagram que estava grávida do segundo filho, o ex-marido reagiu com um comentário onde dava os parabéns pela notícia.

Entretanto, Cláudia Vieira comentou a relação que mantém com o pai da primeira filha e diz não ter ficado surpreendida com as palavras de Pedro Teixeira. “Eu fiz sempre de tudo para ter uma boa relação com o Pedro e temos. Temos uma filha em comum, tivemos sempre contacto. Eu sigo o Pedro, ele segue-me, mas evitamos fazer comentários um ao outro para não haver falatório, porque nós não somos pessoas de polémicas. O Pedro optou por fazer [dar os parabéns] e estava no seu direito. Além disso, foi verdadeiro porque já me tinha dado os parabéns pessoalmente. Acho que só mostra maturidade e caráter.”