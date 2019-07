As suas imagens não aparecem no Facebook e no Instagram? Não é o único

As redes sociais Facebook e Instagram e a plataforma de mensagens WhatsApp estão a registar problemas, segundo o site downdetector.com.

As queixas mais reportadas são a dificuldade em carregar imagens ou mensagens áudio, publicar stories. Há também relatos de quem não consegue mesmo entrar nas contas.

Estas falhas não estão só a registar-se em Portugal, estando a ocorrer dificuldades de carregamento em vários outros países do mundo inteiro, segundo o mesmo site.

O Downdetector divulga mesmo um mapa com as zonas mais problemáticas, sendo que na Europa, Londres, no Reino Unido, é dos locais mais afetados.