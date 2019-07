Pedro Silva Pereira eleito vice-presidente do Parlamento Europeu

O socialista Pedro Silva Pereira acaba de ser anunciado como vice-presidente do Parlamento Europeu, tornando-se assim o português com um cargo mais elevado nas instituições europeias.

Entre os 14 vice-presidentes eleitos, Pedro Silva Pereira foi o segundo mais votado com 556 votos, ficando apenas atrás da irlandesa Mairead McGuinness.

Pedro Silva Pereira declara, numa carta tornada pública esta quarta-feira, que não vê “a vice-presidência do Parlamento como um mero trabalho burocrático, mas antes uma posição política para defesa do projeto europeu e de uma democracia forte”, citando o Observador.

O socialista afirma ter já gerido no passado "dossiês sensíveis” como “a recomposição do Parlamento para esta legislatura, a reforma do mecanismo de estabilidade europeu, os acordos comerciais com o Japão ou o financiamento para os objetivos do desenvolvimento sustentável” e destaca, em todos eles, a sua "capacidade política de alcançar compromissos, mobilizar toda a gente e avançar com a agenda europeia".