Cartão de Cidadão. Atendimento reforçado a partir da próxima semana

O Governo anunciou esta quarta-feira que, a partir da próxima semana, existirão duas novas medidas para descongestionar o atendimento nos balcões para o cartão de cidadão e facilitar o acesso às soluções online implementadas nos últimos tempos.

A primeira medida anunciada esta quarta-feira pelo Gabinete da Ministra da Justiça consiste em abrir os institutos dos registos e notariado (IRN) da Av. Fontes Pereira de Melo e o Campus da Justiça, ambos em Lisboa, a partir das 7h da manhã.

As portas vão abrir somente para “entrega de senhas com a indicação da hora previsível de atendimento” e para ajudar os portugueses elegíveis para a “renovação online do CC”, esclarece o comunicado do Governo às redações. A medida será alargada a todos os balcões do IRN em que seja evidente que o atendimento está sobrecarregado.

Recorde a notícia do SOL acerca do assunto, para saber se pode efetuar o pedido online.

Para além da abertura de portas mais madrugadora, o comunicado anuncia que vão ser criados nove espaços de cidadão no Algarve, nomeadamente nas localidades de Alcoutim, Altura, Azinhal, Ferragudo, Martim Longo, Odeleite, Olhão, Porches e Portimão.

A tutela acrescenta ainda que as medidas de descompressão tomadas até agora evidenciaram uma “diminuição significativa das filas de atendimentos nos balcões do IRN da área metropolitana de Lisboa”, destacando o posto de atendimento na Av. Fontes Pereira de Melo onde não pararam de se entregar senhas durante o período de atendimento, ou seja, das 9h às 19h.