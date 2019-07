Fim de semana marcado por céu nublado e precipitação

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas vão voltar a descer esta quinta-feira. O dia vai ser marcado por períodos de nebulosidade e uma forte possibilidade de chuva em grande parte das regiões do país.

Prevê-se a ocorrência de precipitação fraca no Litoral Centro até ao início da tarde e o agravamento do estado de tempo no Norte a partir dessa altura, com a possibilidade de aguaceiros e trovoada.

O instituto prevê que a temperatura continue a diminuir nos próximos dias e declara que o próximo sábado vai contar com períodos de céu muito nublado durante o período da manhã e a possibilidade de precipitação fraca no litoral oeste.

O cenário no domingo não se apresenta muito diferente, sendo que o céu vai ser marcado por nebulosidade até ao meio da tarde e prevê-se a possibilidade de precipitação, mais uma vez, no litoral oeste.