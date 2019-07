Itália. Vulcão entra em erupção inesperadamente e faz um morto

Uma pessoa morreu esta quarta-feira na ilha italiana de Stromboli, depois de um vulcão ter entrado em erupção. Quando o vulcão ter explodido de forma inesperada, uma das pessoas que se encontrava nas proximidades foi atingida por pedras, o que causou a sua morte.

Segundo a Reuters, a erupção causou também um ferido grave e originou incêndios na costa oeste da ilha.

“Vimos a explosão a partir do nosso hotel. Foi um grande barulho”, contou Michele Favorito à Reuters. “Todo o céu está cheio de cinzas, uma nuvem bastante grande”, acrescenta.

O perito em Geofísica e Vulcanologia, Stefano Branca, declara que o que aconteceu foi uma "erupção paroxística", após a explosão de magma de alta pressão.

