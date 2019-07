As duas vítimas foram transportadas para o Hospital Santa Maria.

Duas pessoas foram assaltadas, esta quarta-feira ao final da tarde, junto ao Centro Comercial Colombo, em Benfica. As vítimas circulavam na via pública quando foram abordadas por quatro homens que as roubaram e esfaquearam, segundo o Notícias ao Minuto.

A idade, o sexo e a gravidade dos ferimento ainda não são conhecidos.

Os assaltantes encontram-se em fuga.