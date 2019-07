Homem detido por tentativa de homicídio

A GNR deteve um homem de 20 anos por tentativa de homicídio qualificado em flagrante delito na última segunda-feira em Santiago do Cacém, Setúbal. O militar interveniente não estava em serviço mas foi socorrer a vítima à sua residência após ouvir o seu pedido de socorro enquanto o criminoso a tentava asfixiar.

O suspeito foi transportado até ao Destacamento Territorial da GNR em Santiago do Cacém onde o Ministério Público ordenou que ficasse detido até ser presente a 1.º interrogatório no Tribunal Judicial de Setúbal.

As medidas de coação aplicadas ao homem foram “Termo de Identidade e Residência, proibição de contacto com a vítima e com a testemunha, bem como, a proibição de se deslocar à localidade de Santiago do Cacém”, segundo o comunicado que a GNR enviou à imprensa.