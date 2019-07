Raúl de Tomás assina pelo Benfica

O avançado espanhol Raúl de Tomás assinou esta quarta-feira por cinco temporadas com o Benfica. O jogador de 24 anos custou 20 milhões de euros e irá jogar pelo clube das águias até 2024, segundo noticiou o próprio clube.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica declara ter adquirido "a totalidade dos direitos do jogador" e anuncia que este tem uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros.

O Benfica utilizou a sua conta de twitter para dar as boas-vindas ao avançado espanhol.