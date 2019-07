Jovem de 24 anos detido por atear fogo à própria casa

Um indivíduo foi detido por estar indiciado de ter provocado, de forma intencional, um incêndio na habitação que partilhava com familiares em Luz de Tavira, no Algarve. De acordo com uma nota publicada no site oficial da Polícia Judiciária (PJ), os factos criminosos terão ocorrido no dia 20 de junho, entre as 3h e as 5h, na cozinha da residência em questão.

Segundo a PJ, “subjacente a este ato está o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de substâncias psicotrópicas, num quadro de violência doméstica sobre a família”, sendo que o homem foi detido no âmbito de uma investigação liderada pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Tavira.

O suspeito não trabalha, tem antecedentes criminais, já foi condenado – nomeadamente, por incêndio florestal – e será presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.