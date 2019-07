Homem apanhado em flagrante a tentar matar mulher

Um elemento da GNR tinha saído de serviço, esta segunda-feira, no concelho de Santiago do Cacém, quando foi alertado pelos pedidos de socorro de uma mulher, vindos de uma casa.

O militar entrou e deparou com um jovem de vinte anos a tentar asfixiar uma mulher, segundo o Correio da Manhã.

A vítima, de 34 anos, é a proprietária da casa onde ocorreu o crime e seria amiga do agressor, que entretanto o militar, que passou ali por acaso, deteve.

O suspeito já foi ouvido no tribunal, em sede de primeiro interrogatório tendo saído em liberdade ficando, no entanto, proibido de contactar a vítima e de se deslocar a Santiago do Cacém.

Os motivos da agressão são ainda desconhecidos, escreve o mesmo jornal.