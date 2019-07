Quinto filho de Cristiano Ronaldo a caminho? "Talvez venha aí uma surpresa"

Cristiano Ronaldo visitou várias escolas primárias, no âmbito de uma colaboração da Fundação Olímpica de Singapura e da Bolsa de Estudo Peter Lim (dono do Valência de Espanha), e as crianças não poderiam ter ficado mais contentes.

“As crianças... são o futuro", começou por dizer o jogador que admitiu continuar a querer aumentar a família.

"Agora tenho quatro, mas não fecho as portas. Nunca se sabe. Talvez venha aí uma surpresa”, revelou Cristiano Ronaldo, acrescentando: “Vejamos o que o futuro trará". Fica assim a ideia de que o quinto filho do jogador da Juventus poderá estar para breve.

CR7 já é pai de quatro crianças, Cristianinho, de nove anos; Alana e Mateo, gémeos de dois anos, e Alana Martina de um ano. Os três mais velhos foram fruto de uma barriga de aluguer, enquanto a mais nova é filha biológica de Georgina Rodríguez, com quem o jogador tem uma relação há mais de dois anos.