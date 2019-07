Plantas carnívoras apreendidas em 15 estabelecimentos do Funchal

Foram apreendidas 34 plantas carnívoras, através do Núcleo de Proteção do Ambiente do Funchal, no âmbito da convenção Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES) cujo objetivo é proteger e controlar as espécies de vida selvagem. O Comando Territorial da Madeira tem como objetivo primordial impedir a “importação, introdução e comercialização de espécies não indígenas da fauna e da flora selvagens” na ilha, como se pode ler numa nota publicada no site oficial da GNR.

Sublinhe-se que as plantas foram encontradas, durante ações de fiscalização, em 15 estabelecimentos: mercados, lojas de animais e floristas. Estes espaços localizam-se nos concelhos do Funchal, Santa Cruz e Machico e foram identificados três responsáveis pelos mesmos, bem como pela comercialização das espécies anteriormente referidas.

A força de segurança esclareceu também que foram elaborados cinco autos de contraordenação: “três por falta de comprovativo de inscrição no registo nacional CITES e dois por falta de afixação de um extrato resumo com informações relativas às espécies não indígenas, em que as coimas podem atingir o valor de 72 mil euros”.