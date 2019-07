Tempo de espera no Hospital de Portimão leva idosa a retirar ossos da garganta no Reino Unido

Uma mulher britânica, de 84 anos, teve de voltar ao Reino Unido para lhe retiraram dois ossos da garganta. Primeira, a mulher tinha-se dirigido ao Hospital de Portimão, no entanto, disseram-lhe que teria de esperar cerca de dez horas para ser assistida.

Joan Whitehorn tinha vindo ao Algarve visitar o filho, que vive em Portugal desde 2003. No dia 7 de junho, durante o jantar, engoliu dois ossos com cerca de cinco centímetros, enquanto comia entrecosto de porco.

Depois da resposta do Hospital do Algarve, a mulher decidiu não esperar visto ter um voo marcado para Londres no dia seguinte e foi atendida no Princess Royal University Hospital, no sul de Londres, já no dia 9 de junho.

A mulher foi submetida a uma operação de emergência pois de acordo com os especialistas a vida de Joan encontrava-se em risco. Os ossos tinham perfurado o esófago e estavam alojados no fundo da garganta, prejudicando o normal funcionamento do coração e dos pulmões.

O filho já admitiu que vai processar o Hospital de Portimão. “Se lhe tivessem feito um raio-X teriam detetado os ossos e feito alguma coisa", disse à imprensa inglesa Stephen.