Sismo de 6.4 na Califórnia

Um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter foi sentido esta quinta-feira na Califórnia.

De acordo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) a origem do terramoto deu-se a 8,7 quilómetros de profundidade em Searles, cerca de 240 quilómetros a nordeste de Los Angeles.

Apesar de a situação não ser estranha para o estado norte-americano, a magnitude do sismo é a maior de que há registo desde 1989, que teve uma magnitude de 6.9 e levou à morte de 63 pessoas.

Ainda não há informações sobre danos ou vítimas. Depois do sismo, ocorreram quatro réplicas de magnitude inferior: 4.7, 3.5, 3.8 e 4.2.

O Aeroporto de Los Angeles já afirmou não ter registados danos e que os serviços se encontram a decorrer normalmente.

Uma utilizadora publicou um vídeo na sua conta de Twitter onde msotra a mercearia do pai destruída depois do abalado.

My dads liquor store in Ridgecrest (11 miles from the earthquake) 🥴 pic.twitter.com/4RC0mY3eha