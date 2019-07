Um avião de combate a incêndios caiu na barragem de Castelo de Bode, na quarta-feira, quando estava a caminho de uma zona de chamas.

A plataforma Tomar na Rede divulgou um vídeo do momento da queda no rio Zêzere, as imagens dão a entender que algo correu mal quando o aparelho fazia a recolha de água

Sublinhe-se que o piloto, único ocupante do avião, conseguiu escapar ileso do incidente.