Hospital de São João retira crianças dos contentores

Deslocadas para edifício principal do hospital no Porto

As crianças que estavam internadas em contentores do Centro Hospitalar Universitário São João já foram transferidas para outro espaço, situado no edifício principal, informou o hospital através de um comunicado.

"As crianças que estavam em enfermarias colocadas em contentores foram deslocadas para um internamento de 25 camas pediátricas situadas no edifício principal do CHUSJ, utilizando espaços que ficaram livres com a relocalização de outros serviços e onde irão manter-se até estar terminada a construção da ala pediátrica", lê-se no documento.

O hospital de São João revelou ainda que espera arrancar com a construção de uma nova Ala Pediátrica até ao fim do ano.

As estruturas, que há dez anos foram colocadas provisoriamente, vão ser desmontadas, adiantou a instituição, que justificou que o internamento de crianças em contentores terminou "logo que foi possível reunir as condições necessárias para a dispensa daquela solução, após oito anos de utilização".

No comunicado, é ainda referido que "a abertura das novas instalações reduz significativamente a necessidade de transporte de ambulância entre o internamento e o edifício principal, para muitas das crianças internadas".