Detido jovem que agredia a avó de 87 anos

Um rapaz de 19 anos foi detido, pelo Comando Territorial de Lisboa, na última quarta-feira, por ser suspeito de agredir a avó de 87 anos. De acordo com o site oficial da GNR, os factos criminosos ocorreram na localidade de Arruda dos Vinhos.

Segundo uma nota publicada pela mesma força de segurança, “no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito agredia de forma reiterada a sua avó, de 87 anos, e que apesar de a vitima já se encontrar com o suporte de teleassistência - como se pode ler no site oficial da Cruz Vermelha Portuguesa, trata-se de uma "resposta imediata em situações de emergência/urgência, segurança e solidão através do simples acionar de um botão pelo utente (...) destina-se a todas as pessoas que se encontram em situação de dependência (por velhice, doença, incapacidade ou isolamento), bem como as pessoas plenamente autónomas, mas que desejam sentir-se protegidas" - o neto continuou com o comportamento abusivo”.

Foi cumprido um mandado que resultou na detenção do agressor, sendo que este foi presente no dia seguinte, a passada quinta-feira, ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Vila Franca de Xira. Ao suposto criminoso, foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima e de se aproximar da sua residência, bem como a exigência de apresentações semanais em posto policial.